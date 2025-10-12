Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:45
il delitto

Giovane ucciso a Palermo, il fermato confessa

Era stato rintracciato a casa sua dai carabinieri dopo l’omicidio

Pubblicato il: 12/10/2025 – 12:45
PALERMO Ha ammesso il delitto Gaetano Maranzano, fermato per l’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne assassinato a Palermo nel cuore della movida la notte scorsa. Ai carabinieri che lo hanno rintracciato nella sua casa in via Nino Geraci ha riferito di aver incontrato casualmente la vittima la scorsa notte mentre interveniva per sedare una rissa. Maranzano ha raccontato che Taormina tempo prima aveva importunato la sua compagna e che vedendoselo davanti ha perso il controllo e l’ha colpito. Gli inquirenti stanno verificando la sua versione. (Ansa)

