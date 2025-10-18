«I pilastri della Manovra: fiducia, stabilità, prudenza»

l’intervento

ROMA «Credibilità e fiducia nelle decisioni e nei provvedimenti del Governo italiano, questi i giudizi, espressi negli ultimi mesi ed anche in questi giorni, da importanti attori economico-finanziari mondiali: agenzie di rating, testate specializzate, organismi come FMI o i solitamente severi “guardiani dei conti” europei. E queste sono le linee guida della Manovra: fiducia, stabilità, prudenza, interventi mirati dove è più necessario, sanità, retribuzioni, tagli di tassazione per agevolare i rinnovi dei contratti in attesa da tempo, prosecuzione di misure già in atto per le attività innovative delle imprese, ampliare il potere d’acquisto delle famiglie, rateizzazioni fiscali». Così il senatore Fausto Orsomarso, capogruppo FdI Commissione Finanze, sintetizza quelli che, ad horas (in attesa di quanto poi verrà confermato ovvero modificato se necessario in Parlamento sia Commissioni che Aula), sono gli aspetti salienti del documento governativo. «L’Italia – prosegue Orsomarso – è tornata una Nazione, seria, credibile, autorevole, con la gestione dei conti improntata alla massima prudenza – dopo le note, folli, demagogiche scelte di precedenti governi – premiata da spread dimezzato, fiducia di investitori e partner esteri, deficit già in calo, tanto da far ben sperare nella discesa sotto il 3% entro fine anno, uscendo così in anticipo dalle procedure di infrazione europee per eccessivo disavanzo. Segnali forti di un Paese che mantiene le promesse, che col Pnrr, la Zes unica al Sud, i Piani “Mattei, Elmed, Medusa”, tasselli di una strategia euro-mediterranea volta a mantenere il Nordafrica nella propria orbita e con l’auspicato, futuro impegno per la ricostruzione di Gaza, viene valutato quale elemento imprescindibile del concerto diplomatico in corso ed attore economico globale».

