25/10/2025 – 8:46
Chiedono il “pizzo” con un’ascia, due arresti

Indagine nel Trapanese dopo la denuncia del titolare

Pubblicato il: 25/10/2025 – 8:46
Un indagato in carcere e uno ai domiciliari in una indagine dei carabinieri della Compagnia di Alcamo. Il gip di Trapani ha firmato due provvedimenti restrittivi nei confronti di due uomini di Alcamo di 32 e 42 anni per estorsione e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere dopo un’indagine condotta dai militari dell’Arma nata della denuncia presentata dal titolare di un’attività commerciale della città. I due arrestati, per i pm, si sono presentati più volte in pochi giorni al negozio e, sotto minaccia, si sono fatti consegnare del denaro; dal 18 al 24 settembre, emerge dai riscontri, gli indagati dalla cassa dell’esercizio commerciale hanno preso contanti per un totale di oltre 500 euro, arrivando a minacciare titolare e dipendenti anche con un’ascia. Il quarantaduenne è nel carcere di Trapani mentre il trentaduenne è nella sua abitazione. (AGI)

