riunione in corso
Vertice di governo sulla manovra a Palazzo Chigi
Presenti Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti
Pubblicato il: 19/12/2025 – 21:21
ROMA Vertice di governo sulla manovra a Palazzo Chigi. A quanto si apprende, è in corso da poco una riunione a cui partecipano, fra gli altri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.
