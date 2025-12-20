Skip to main content

Manovra, disco verde agli aumenti contrattuali detassati

La modifica amplia anche la platea dei beneficiari

ROMA La commissione bilancio del Senato ha approvato il subemendamento di FdI-Lega che estende anche ai contratti rinnovati nel 2024 i benefici della tassazione agevolata al 5% sugli incrementi retribuitivi corrisposti dal 1 gennaio 2026. La modifica amplia anche la platea dei beneficiari, alzando il tetto di reddito da 28mila euro a 33mila euro.

