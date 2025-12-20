Si legge in: 1 minuto
Manovra, disco verde agli aumenti contrattuali detassati
La modifica amplia anche la platea dei beneficiari
ROMA La commissione bilancio del Senato ha approvato il subemendamento di FdI-Lega che estende anche ai contratti rinnovati nel 2024 i benefici della tassazione agevolata al 5% sugli incrementi retribuitivi corrisposti dal 1 gennaio 2026. La modifica amplia anche la platea dei beneficiari, alzando il tetto di reddito da 28mila euro a 33mila euro.
