Gratteri: «Attendo ancora la denuncia di Salvini»

la riforma sulla giustizia

NAPOLI «Attendo ancora la denuncia di Salvini che, dopo un mio intervento in Calabria durante il quale ho detto che ‘ndrangheta, massoneria e centri di poteri avrebbero votato sì, ha preannunciato che mi avrebbe denunciato. Allora, in questi giorni dovrei riceverla». A dirlo è Nicola Gratteri parlando dei temi relativi al referendum del 22 e 23 marzo prossimi. Il procuratore di Napoli è stato intervistato dall’emittente Antimafia Duemila tv sottolineando anche che «il rappresentanti del Csm di Forza Italia ha annunciato nei miei confronti un procedimento disciplinare: lo aspetto per difendermi. Inoltre, il ministro Nordio, nel corso di una trasmissione televisiva della Rai, ha parlato di test psichiatrici anche a chi è a fine carriera. Queste affermazioni di Nordio non sono state rese al bar dello sport: mi aspetto allora che, per coerenza, si apra nei miei confronti un’istruttoria per valutare se veramente sono pazzo, con una perizia collegiale. Mi auguro insomma che sia consequenziale».

