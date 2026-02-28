Attacco “preventivo” di Israele contro l’Iran

Medio Oriente

«Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti».

Lo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz, dichiarando «lo stato di emergenza immediato in tutto il Paese». Le sirene risuonano in tutto il Paese mentre il Comando del Fronte Interno ha avvertito i civili di rimanere vicino ai rifugi antiaerei. Quello messo in atto – secondo alcune fonti locali – potrebbe essere un attacco coordinato con gli USA. Una densa colonna di fumo è stata osservata levarsi dal quartiere di Teheran dove risiede abitualmente la Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, secondo quanto riferito dal quotidiano iraniano Shargh e da residenti della capitale.

Seconda ondata

Strutture governative chiave a Teheran e in Iran sono state prese di mira da una seconda ondata di attacchi israelo-americani che ha preso di mira il quartier generale dell’intelligence, il palazzo presidenziale e altre strutture chiave in tutta la città. Secondo Reuters, la Guida Suprema dell’Iran è già stata trasferita in un luogo sicuro.

Chiuso lo spazio aereo in Israele

La ministra dei trasporti israeliana Miri Regev ha ordinato la chiusura dello spazio aereo israeliano. Un portavoce militare ha reso noto che le sirene scattate erano per allertare la popolazione, ma che al momento non è necessario restare nei rifugi. Inoltre, è stato comunicato che da questa mattina vige un cambiamento nelle linee guida dell’Home Front Command, le linee guida civili. Solo le attività essenziali sono permesse, quindi sono state sospese le attività scolastiche e ogni assembramento, anche nei luoghi di lavoro, ad eccezione dei settori vitali.

In aggiornamento

