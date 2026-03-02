Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:26
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

I rialzi

Guerra in Iran, in aumento il prezzo dei carburanti

Diesel ai massimi da un anno

Pubblicato il: 02/03/2026 – 10:55
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Guerra in Iran, in aumento il prezzo dei carburanti

Mercati petroliferi in apertura di settimana in forte aumento dopo l’attacco di Usa e Israele contro l’Iran. L’effetto non è ancora arrivato sulla rete carburanti dove i prezzi medi praticati alla pompa di benzina e soprattutto diesel risultano in ogni caso in aumento dopo gli ultimi rialzi degli operatori (a cui sabato si è aggiunta IP con +1 cent sul prezzo raccomandato del diesel). In particolare, il diesel self, arrivato a 1,732 euro/litro, è ai massimi dal 26 febbraio 2025. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 1° marzo, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,677 euro/litro (1,674 la rilevazione al 26 febbraio), con le compagnie tra 1,667 e 1,692 euro/litro (no logo 1,659). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,732 euro/litro (rispetto a 1,724), con i diversi marchi tra 1,719 e 1,750 euro/litro (no logo 1,712).  
Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,817 euro/litro (1,814 il dato del 26 febbraio), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,751 e 1,896 euro/litro (no logo 1,716). La media del diesel servito è 1,869 euro/litro (contro 1,862), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,804 e 1,953 euro/litro (no logo 1,766). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,696 e 0,725 euro/litro (no logo 0,682). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,389 a 1,480 euro/kg (no logo 1,398).

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
diesel in aumento
guerra in iran
iran
prezzi carburanti aumento
prezzo dei carburanti
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x