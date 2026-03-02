Guerra in Iran, in aumento il prezzo dei carburanti

I rialzi

Mercati petroliferi in apertura di settimana in forte aumento dopo l’attacco di Usa e Israele contro l’Iran. L’effetto non è ancora arrivato sulla rete carburanti dove i prezzi medi praticati alla pompa di benzina e soprattutto diesel risultano in ogni caso in aumento dopo gli ultimi rialzi degli operatori (a cui sabato si è aggiunta IP con +1 cent sul prezzo raccomandato del diesel). In particolare, il diesel self, arrivato a 1,732 euro/litro, è ai massimi dal 26 febbraio 2025. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 1° marzo, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,677 euro/litro (1,674 la rilevazione al 26 febbraio), con le compagnie tra 1,667 e 1,692 euro/litro (no logo 1,659). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,732 euro/litro (rispetto a 1,724), con i diversi marchi tra 1,719 e 1,750 euro/litro (no logo 1,712).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,817 euro/litro (1,814 il dato del 26 febbraio), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,751 e 1,896 euro/litro (no logo 1,716). La media del diesel servito è 1,869 euro/litro (contro 1,862), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,804 e 1,953 euro/litro (no logo 1,766). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,696 e 0,725 euro/litro (no logo 0,682). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,389 a 1,480 euro/kg (no logo 1,398).

