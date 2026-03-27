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Sequestrati 25 kg di droga nascosta in pacchi postali

Il carico era destinato al mercato del Lazio e dell’Abruzzo

Pubblicato il: 27/03/2026 – 10:06
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Sequestrati 25 kg di droga nascosta in pacchi postali

Sequestrati complessivamente 25 chilogrammi di droga nascosti all’interno di pacchi postali e spediti attraverso i canali della logistica ordinaria. E’ il bilancio dell’operazione congiunta condotta dai Comandi provinciali della guardia di finanza di Roma e Pescara, che ha consentito di intercettare un ingente carico di stupefacenti destinato al mercato del Lazio e dell’Abruzzo. La droga, confezionata con particolare cura per eludere i controlli, viaggiava mescolata a migliaia di spedizioni lecite dirette soprattutto verso la Capitale e il litorale pescarese. Un sistema studiato per sfruttare l’anonimato e l’enorme volume di merci che ogni giorno transitano attraverso i circuiti dei corrieri espressi. In base a una prima stima, il valore all’ingrosso dello stupefacente sequestrato supera il milione e mezzo di euro. Tuttavia, l’elevato grado di purezza della cocaina avrebbe consentito, attraverso il taglio, di moltiplicarne il volume, portando il giro d’affari sul mercato al dettaglio fino a sfiorare i 5 milioni di euro. Le indagini sono tuttora in corso per risalire all’intera filiera del traffico, dai mittenti ai destinatari finali, e individuare eventuali responsabilità nell’organizzazione della rete di distribuzione. 

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