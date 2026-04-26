Elezioni 2026, l’onda civica per rispondere alle spaccature nelle coalizioni – NOMI

l’analisi

COSENZA Tutela dell’ambiente e diritto alla salute. Sono due tra i temi della campagna elettorale nei centri più importanti del Cosentino tra i 22 chiamati al voto sui 79 calabresi: da un lato Castrovillari con il dibattito senza fine sulla centrale del Mercure, dall’altro l’emergenza sanitaria e la richiesta di un servizio pubblico sul territorio dopo casi tragici come quello di Serafino Congi a San Giovanni in Fiore. Due sfide nelle sfide nei popolosi centri di montagna – il Pollino e la Sila a fare da sfondo – dove è previsto un eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno.

A Castrovillari – dove pure le insegne del Pd sono presenti con una lista a traino delle due civiche “Democratici” e “Progressisti” – ha preso forma, concretizzandosi attorno al nome del candidato sindaco Luca Donadio, un cartello di matrice ambientalista (6 liste, quanto quelle di centrodestra) che ingloba il Movimento Cinque Stelle ma anche Solidarietà e Partecipazione di Ferdinando Laghi: il consigliere regionale non si sottrae all’agone amministrativo locale – come lui anche il leghista Orlandino Greco a Castrolibero – e porta in dote anche figure storiche dell’attivismo movimentista come Rodolfo Ambrosio, avvocato impegnato da un quarto di secolo con Legambiente, e Francesco Saccomanno, un passato (e un presente) nella sinistra anti-governativa. Sarà interessante “pesare” questo esperimento (domani alle 18,30 a Palazzo dei Bruzi la presentazione della coalizione) in relazione al centrosinistra “ufficiale”, che lancia Ernesto Bello per il post-Lo Polito durato 15 anni con la doppia parentesi commissariale, e al centrodestra che punta sulla meloniana Anna De Gaio, ex assessore e vicesindaco, volto storico di una coalizione che stavolta correrà senza la gamba leghista dal momento che Eugenio Salerno – ex coordinatore cittadino del Carroccio e oggi responsabile locale di Futuro Nazionale (nella foto in basso a sinistra la presentazione della lista, ieri mattina) – ha scelto la corsa in solitaria puntando sul movimento che fa capo a Roberto Vannacci, a Palmi è già uscito allo scoperto e con Rossano Sasso sta lavorando molto sul Sud. A proposito, nella partita castrovillarese bisognerà tenere d’occhio le performance di Noi Moderati, che qui fa riferimento al giovane consigliere regionale Riccardo Rosa e sui territori sta lavorando altrettanto bene (nella foto in basso a destra al momento del taglio del nastro del comitato elettorale di De Gaio).

A San Giovanni in Fiore, invece, oltre al simbolo della Lega mancherà anche quello di Fratelli d’Italia: la coalizione muscolare che sostiene Marco Ambrogio (tra le sue 10 liste anche una Per Rosaria, dedica speciale alla moglie oggi consigliere regionale che gli ha idealmente passato la fascia tricolore in una successione che ha suscitato ironie, polemiche e mal di pancia), oltre che contro le mono-liste dei civici Antonio Barile (centrodestra) e Giuseppe Belcastro (centrosinistra) e le due di Luigi Candalise (espressione del Pd più AVS, Rifondazione, M5S e comitato Spontaneamente) dovrà vedersela con Stefania Fratto, sulla quale però aleggia il rischio esclusione legato alle liste presentate ieri: donne, diritti, giovani e pensionati le 4 parole chiave degli altrettanti simboli a sostegno dell’attivista che dal 2000 ha acceso i riflettori sulla sanità territoriale raccogliendo firme per l’ospedale del centro gioachimita e, negli anni, decuplicando le iscritte a “Donne e diritti” (dalle 30 iniziali alle oltre 300 odierne). Bisognerà vedere se e quanto la rivendicazione di servizi e istanze si tradurrà in preferenze: le dinamiche del voto locale a volte sono insondabili, troppe le varianti e le partite che si intrecciano. (e.furia@corrierecal.it)

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