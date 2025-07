Il piccolo Salvatore Feudale, ucciso nella faida di Crotone del 1973

Storie dimenticate

Crotone, 1973. Maria Giovanna Elia è una casalinga di 67 anni che, come ogni giorno, sta sbrigando alcune faccende domestiche. È affacciata al balcone della sua abitazione, in località Fondo di Gesù. Improvvisamente sente degli spari per strada, vede delle persone correre, avverte subito il pericolo. Ma è già troppo tardi. Il destino ha deciso che quello deve essere l’ultimo giorno della sua vita. Alcuni colpi di pistola la raggiungono per errore e la freddano. Non doveva essere lei a morire, ma Antonio Feudale, che invece scappa, si nasconde, si salva.

Fa caldo a Crotone, è il 26 luglio, piena estate, e la faida tra le famiglie Vrenna e Feudale è appena iniziata nel modo peggiore.

La morte di Ninì Vrenna e la vendetta

Durerà appena un anno quel calvario di agguati e morti innocenti per strada, in pieno giorno. Da una parte i Vrenna guidati dal capobastone Luigi, detto U Zirru o Zu Luigi. Suo padre era un olivicoltore, lui contrabbanda sigarette, proprio come i Feudale, il cui capo è Umberto, U Petruliaru. La rivalità tra le due cosche sul predominio dell’attività illecita si fa sempre più aspra, fino a quei giorni del 1973, in cui dalle minacce si passa ai fatti. La morte di Maria Giovanna Elia è stato un tragico evento, uno sbaglio, che però non scompone le due fazioni. Il giorno dopo i Feudale vogliono vendicare quell’affronto e si presentano in tre nel negozio di Luigi Vrenna per ucciderlo, ma lui non c’è. Quando rientra, viene avvisato dai familiari di ciò che è accaduto e invece di nascondersi, insieme ai suoi uomini e al figlio Calogero, detto Ninì, si mette alla ricerca dei rivali. La sparatoria tra i due gruppi avviene intorno a mezzogiorno davanti a un distributore di benzina di viale Regina Margherita. Il primo a perdere la vita è Calogero Vrenna, mentre pochi giorni dopo, in ospedale, muore Francesco Feudale, detto Ciccio, fratello di Umberto. Ma ciò che esaspera la guerra tra le due fazioni, è il modo con cui Ninì è stato ucciso. Dopo essere stato colpito a morte, i Feudale lo hanno investito ripetutamente con la loro automobile in segno di sfregio. Zu Luigi Vrenna non può sopportarlo, ora vuole che tutti i Feudale vengano assassinati.

L’agguato di piazza Mercato

Un mese dopo, il 30 agosto, inizia la “caccia” ai parenti del clan rivale. Concetta Feudale, sorella di Antonio, è a bordo della sua “Fiat 1500”, con i suoi figli Giovanna Catania di 27 anni ed Enzo di 4 anni. Si trovano a pochi passi dell’aeroporto “Sant’Anna” quando una scarica di mitra li ferisce gravemente, senza però ucciderli. La furia di Luigi Vrenna non si placa e raggiunge l’apice il 20 settembre. Lo scenario è quello di piazza Mercato a Crotone, sono le 19. Domenico e Salvatore Feudale, i figli di Umberto, si trovano proprio in quel luogo affollato quando una sparatoria da film western (scriverà Michele La Torre sull’Unità due giorni dopo) crea il panico tra i presenti. Ma stavolta l’obiettivo, anzi, gli obiettivi, vengono centrati in pieno. Sedici colpi di pistola calibro 7,65 non lasciano scampo a Domenico di 19 anni, di professione meccanico. Salvatore prova a nascondersi tra le ceste e le bancarelle del mercato, senza però riuscirci. Viene portato d’urgenza in ospedale in condizioni disperate, ma muore poche ore dopo in sala operatoria. Aveva 10 anni. A terra, dopo l’agguato, oltre ai bossoli gli inquirenti trovano anche una Smith calibro 38 ancora carica. Interrogano i tanti presenti e successivamente legano quel dramma che non ha risparmiato neanche la vita un bambino, agli episodi dei mesi precedenti. Arrivano gli arresti, poi il processo e le condanne che decapitano la famiglia Vrenna, nel frattempo osteggiata pubblicamente anche da quella parte di popolazione che fino a quel momento non si era esposta.

Luigi Vrenna muore per cause naturali il 4 novembre 1992, aveva 83 anni. I suoi funerali si sono tenuti nella chiesa del Sacro Cuore del quartiere San Francesco. Del piccolo Salvatore Feudale e di suo fratello Domenico resta un ricordo sbiadito nel tempo. (f.veltri@corrierecal.it)

